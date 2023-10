Neue Bestattungsform So steht es um einen Friedwald in St. Ingbert

Zu Jahresanfang hatte die Stadtverwaltung noch überlegt, eine eigene Waldruhestätte in St. Ingbert zu schaffen – als einen Baustein der vom Stadtrat beschlossenen Waldstrategie. Als Gelände für diese Pläne wurde ein Waldstück nahe dem Waldfriedhof in Betracht gezogen, das dem Saarforst gehört. Durch einen Tausch gegen Stadtwald sollte eine für die Stadt möglichst kostengünstige Waldruhestätte entstehen. Der Waldtausch erwies sich aber komplizierter als gedacht. Doch in den Verhandlungen über den Platz für eine Ruhestätte zog der Saarforst Landesbetrieb einen Joker aus dem Ärmel. Nämlich das Modell eines Friedwaldes, wie ihn der Saarforst in Saarbrücken und Theley in Kooperation mit der Friedwald GmbH bereits mit großer Nachfrage betreibt.