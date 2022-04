Biosphärenhotel : Neue Pläne der Victor's Gruppe: Ein Hotel wird das alte Hallenbad in St. Ingbert ersetzen

Es ist die x-te Ankündigung zur Zukunft des alten Hallenbads in St. Ingbert: Jetzt soll doch ein Hotel das Gebäude ersetzen. Foto: BeckerBredel

St. Ingbert Das ehemalige Stadtbad in St. Ingbert wird in einigen Monaten abgerissen. Dann folgt aber kein Ideenwettbewerb, sondern ein konkretes Bauvorhaben. Der Stadtrat stellte jetzt die Weichen für ein größeres Biosphärenhotel – und das ist nicht alles was im ehemaligen Hallenbad entstehen soll.