Neue Gelbe Tonne im Saarpfalz-Kreis Tönnchen-Wechsel-Dich: Neuer Entsorger bringt Probleme für Mülltonnenbesitzer

Was sich hier ändert, ist die Zahl der Ausgabestellen. Jahrelang schwelte Ärger um die Abgabe der Säcke, alle Ausgabestellen in Geschäften hatten keine Lust mehr auf den Unmut der Bürger, wenn mal wieder keine der Müllbeutel vorrätig waren. So gab es diese zeitweise nur noch an der Infotheke im Rathaus, in den Ortsverwaltungsstellen und beim Wertstoffhof in St. Ingbert. Nun gibt die RMG als Ausgabestellen aber auch noch die Avia-Tankstelle (St. Ingberter Str. 120), Hermes-Otto Oberhauser (Obere Kaiserstr. 102), Lotto-Tabak-Zeitschriften in der Oberen Kaiserstraße 128, die Markt-Apotheke (Rickertstr. 42), Rewe Klein n der Jakob-Oberhauser-Straße 1 und den DM-Drogerie-Markt in der Industriestraße 12 an.