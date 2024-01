Schutz bei Starkregen in Oberwürzbach und St. Ingbert Gegen Hochwasser kann auch Kleckern statt Klotzen helfen

Bei einem mehrtägigen Dauerregen erwies sich St. Ingbert kürzlich als schon recht gut gegen Hochwasser gerüstet. Wenn allerdings ganz viel Regen in kurzer Zeit fällt, dann ist auch in einigen Tallagen der Mittelstadt die Gefährdungssituation sensibel, wie die Verantwortlichen der Stadtverwaltung nicht verhehlen. Die Starkregen- und Hochwasservorsorge soll daher verbessert werden. Und ganz konkret wird die Stadt jetzt rund eine halbe Million Euro in Hochwasserschutzmaßnahmen stecken. Drei von diesen Vorhaben werden in Oberwürzbach umgesetzt.