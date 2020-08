Neuer Lidl in Rohrbach : Neue Lidl-Filiale im Stegbruch in Rohrbach öffnet am 27. August

Der neue Lidl-Markt in Rohrbach öffnet am morgigen Donnerstag. Links auf dem Parkplatz stehen die Elektro-Ladesäulen. Foto: Peter Gaschott

Rohrbach Am morgigen Donnerstag, 27. August, eröffnet der Discounter Lild seine neue Filiale Im Stegbruch 4 in Rohrbach. Bei der Eröffnungsfeier um 7 Uhr erwarten die Kunden viele attraktive Angebote, so das Unternehmen in einer Mitteilung.

Dabei setzt das Unternehmen nacheigenen Angaben in diesen besonderen Zeiten auch in der neuen Filiale ein umfassendes Hygiene- und Schutzmaßnahmenkonzept um: Dazu gehören unter anderem ein Plexiglasschutz an allen Kassen, Servicestationen mit Desinfektionsmittel in unmittelbarer Nähe der Einkaufswagen sowie auffällige Hinweise zu Hygiene- und Abstandsregelungen.

„Wir freuen uns sehr, dass uns die Rohrbacher hier so gut annehmen und uns bereits seit knapp 22 Jahren ihr Vertrauen schenken“, sagt Lidl-Verkaufsleiterin Annika Taciak. „Mit der neuen Filiale sind wir nach wie vor drei Mal in St. Ingbert vertreten und durch die Verlagerung des Standorts in Rohrbach noch besser erreichbar.“

Mit der Neueröffnung entstehen zwölf neue Arbeitsplätze in Rohrbach. Die Mitarbeiter aus den Berufsfeldern Kassierer/-in, Verkäufer/-in, Kaufmann/-frau im Einzelhandel und Handelsfachwirt/-in haben sich intensiv auf ihre Aufgaben vorbereitet und freuen sich auf den Start im Stegbruch in Rohrbach. „Wir können es kaum erwarten, unsere Kunden in dieser schönen, neuen Filiale zu begrüßen“, bestätigt Filialleiter Ralf Kontorowitz.

Ansprechende Materialien und eine Glasfront, durch die viel Tageslicht in die Filiale fällt, sollen für eine angenehme Einkaufsatmosphäre sorgen. Mit einer Verkaufsfläche von rund 1300 Quadratmetern optimiert Lidl die Warenpräsentation und schafft Raum für breitere Gänge, die sich positiv auf das Raumgefühl und die Orientierung in der Filiale auswirken sollen. Durch ihre gute Lage ist die Filiale leicht für die Kunden zu erreichen und bietet mit 100 Stellplätzen ausreichend Parkmöglichkeiten. Auf dem Parkplatz werden darüber hinaus drei Elektroladesäulen installiert, an der Kunden ihre Fahrzeuge mit einer Leistung von bis zu 22 und 50 Kilowatt laden können. Dafür bietet die Elektroladesäule zwei AC Ladebuchsen und ein AC- sowie DC-Anschlusskabel für gleichzeitiges Laden an zwei Ladepunkten. Die Filiale in Rohrbach ist der fünfte Lidl-Standort mit einer Elektroladesäule in der Region und Teil des bundesweiten, stetig erweiterten Ladesäulennetzes von Lidl.

Die Filiale in Rohrbach kommt nach Angaben des Unternehmens ohne fossile Brennstoffe aus, benötige 100 Prozent weniger primäre Energiequellen und generiere damit rund 30 Prozent weniger CO 2 -Ausstoß im Vergleich zu einem herkömmlichen Lebensmittelmarkt: Ein integrales Anlagensystem wandelt die Abwärme der Kühlmöbel in Heizenergie um. Gute Wärmedämmung und eine verbesserte Lüftungsanlage sparen weitere Energie ein. Moderne, energiesparende LED-Beleuchtung verringert den Stromverbrauch dieser Filiale um rund 42000 Kilowattstunden sowie den Kohlenstoffdioxidausstoß um etwa 17 Tonnen pro Jahr im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung. 2015 wurde das nachhaltige Energiekonzept von Lidl mit dem „Energy Efficiency Award“ der Deutschen Energie-Agentur (dena) für herausragende technische Leistung ausgezeichnet und ist inzwischen in über 300 Lidl-Filialen, auch in Rohrbach, verbaut.