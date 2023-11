Feuerwehr St. Ingbert Neue Feuerwehr-Fahrzeuge für Rentrisch und Rohrbach

Beide Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge sind als Ersteinsatzfahrzeuge für die Löschbezirke Rentrisch und Rohrbach konzipiert. Als Universalfahrzeuge können sie sowohl zur Brandbekämpfung als auch zur technischen Hilfeleistung eingesetzt werden. Neun Feuerwehrleute finden Platz in einem HLF. Beide Fahrzeuge wurden auf einem Mercedes Fahrgestell mit Allradantrieb (1530) und automatisiertem Schaltgetriebe aufgebaut. Dabei sind die beiden Fahrzeuge sehr ähnlich konzipiert. Die wesentlichen Unterschiede finden sich in der Pumpenleistung (1000 und 2000 Liter pro Minute) und im mitgeführten Löschwasservolumen (1200 und 2000 Liter). Die technische Ausrüstung beim HLF 20 ist etwas umfangreicher. Zudem führt das HLF 20 neben einer Steckleiter (Erreichbarkeit bis zum 2. Obergeschoss) auch eine dreiteilige Schiebleiter (Erreichbarkeit bis zum 3. Obergeschoss) sowie zwei am Heck angebrachte Haspeln zur Aufnahme von Schläuchen Verkehrssicherungsmaterial mit.