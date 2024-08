Feuerwehr St. Ingbert Neue Drehleiter hilft der Feuerwehr sehr

Die neue Drehleiter ist erst die vierte Drehleiter überhaupt, die in der Geschichte der Feuerwehr St. Ingbert angeschafft wurde. Die Kosten der Anschaffung beliefen sich auf rund eine Million Euro. Den Aufbau übernahm die Firma Rosenbauer in Karlsruhe. Das Fahrzeug ist das wichtigste Rettungsgerät und rückt am häufigsten zu Einsätzen im Stadtgebiet und in die Nachbarkommunen aus und stellt oft den zweiten Rettungsweg oder Zugangsmöglichkeit für Gebäude in der Stadt. Da die Drehleiter deutlich schwerere Patienten aufnehmen kann, muss zukünftig keine weitere Drehleiter aus der Umgebung anrücken.