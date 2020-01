Beigeordnete in St. Ingbert : Genaue Planung für Kitas und Schulen

Der Umbau der ehemaligen Rentrischer Grundschule zur Kindertagesstätte ist für Nadine Müller ein Vorzeigeprojekt. Foto: Elmar Müller

St. Ingbert Die neue Beigeordnete Nadine Müller kümmert sich in St. Ingbert um die Bereiche Kinder und Bildung.

Nadine Müller weiß genau, was auf sie als Beigeordnete zukommt. Als die CDU-Politikerin im Juni 2018 zur ehrenamtlichen Bürgermeisterin gewählt wurde, ist sie, wie sie damals gegenüber der Saarbrücker Zeitung sagte: „Mit beiden Füßen in ihre neue Aufgabe reingesprungen.“ Mittlerweile hat sich die heute 34-Jährige mit ihrer sachlichen Art großen Respekt innerhalb der Verwaltung und auch über die Parteigrenzen hinweg im Stadtrat und bei der Bevölkerung erworben.

Damals sagte sie: „Es ist mir wichtig, unabhängig von Parteifragen, Projekte und Konzepte so anzugehen und zu erarbeiten, dass alle davon profitieren.“ Das gelte für sie auch in ihrem neuen Aufgabenreich, stellt Nadine Müller heraus. Die Rentrischerin soll sich um den Bereich Kinder und Bildung kümmern. Als Leiterin der Pestalozzi-Grundschule ist sie dafür natürlich prädestiniert.

Schulleiterin mit Vereinskontakten Nadine Müller ist 34 Jahre alt und seit 19. November Mutter eines Sohnes. Müller ist Vorsitzende des CDU Ortsverbandes Rentrisch, Beisitzerin im CDU Stadtverband St. Ingbert und stellvertretende Vorsitzende des CDU Kreisverbandes-Saarpfalz. Seit 2009 sitzt sie im Ortsrat Rentrisch. Seit 2014 ist sie Mitglied im Stadtrat. Von Juni 2018 bis September 2019 war sie Bürgermeisterin der Stadt St. Ingbert. Ehrenamtlich engagiert sich die Rentrischerin in der evangelischen Gesamt-Kirchengemeinde Saarbrücken-Ost, im Bereichspresbyterium Scheidt-Rentrisch, ist Vorsitzende des Vereins Saarpfalzkultur, stellvertretende Vorsitzende im saarländischen Lehrerinnen- und Lehrerverband Saarpfalz, Schriftführerin des Heimatvereins Rentrisch und Beisitzerin im Skiclub Hassel. Ihre Hobbys sind Schwimmen und Wellness, Lesen, Skifahren und Reisen. Die Leiterin der Pestalozzi-Grundschule ist aktuell noch im Mutterschutz und will anschließend ein Jahr Elternteilzeit in Anspruch nehmen.

Was ihr als Beigeordnete entgegenkommt, ist die beruflich bedingte sehr gute Vernetzung mit den anderen St. Ingberter Grundschulen. Diese Kontakte will sie in Zukunft noch verbessern durch regelmäßige Gespräche zwischen den Leitungen der Grundschulen und der Verwaltung. Notwendige kleine und große Renovierungen in den Grundschulen will sie begleiten. Müller nennt hier aktuell Fenster und Sonnenschutz an der Albert-Weisgerber-Schule und der Pestalozzischule sowie die Mensa der Südschule.

Zudem liegt ihr die Renovierung der Ludwigschule und die Neuausrichtung der Rischbachschule am Herzen. Natürlich steht auf der Agenda von Nadine Müller auch die Digitalisierung der Grundschulen. Sie will sich für eine bedarfsgerechte Ausstattung im Zuge des Digitalpakts einsetzen. Müller: „Aktuell steht die Beantragung der Fördergelder an.“ Was den Bereich Krippen und Kitas betrifft, erachtet die Beigeordnete Planungssicherheit für beide Seiten, also für Eltern und Stadt, als sehr wichtig.