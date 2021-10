Baumwollspinnerei in St. Ingbert : „Neue“ Baumwollspinnerei zum Greifen nah

Am Sonntag konnte die Baumwollspinnerei besichtigt werden. Rund 100 Besucher erfuhren, wie aus der „Ruine“ ein Schmuckstück werden soll. Foto: Cornelia Jung

St Ingbert Rund 100 Bürger informierten sich über den Stand der Planungen in der Alten Baumwollspinnerei. In vier Führungen gewannen sie einen Einblick in den Bestand und Dank modernster Technik einen Ausblick auf das künftige Aussehen und die neue Nutzung des Gebäudes.

Am Sonntagmorgen warfen viele Interessierte einen Blick hinter die Kulissen der Alten Baumwollspinnerei (BWS). Viele Fragen wurden an Oberbürgermeister Ulli Meyer, Stadtpressesprecher Florian Jung und St. Ingberts Baudirektor Martin Ruck gerichtet. Schnell wurde klar, warum die Lokalität nun unter dem Motto „Baumwollspinnerei mit Vernunft“ läuft. „Wir müssen schauen, dass das Ding überhaupt funktioniert. Wir müssen das Projekt fertigstellen, wie es realistisch ist und nicht, wie wir es gern hätten“, antwortete der OB einer St. Ingberterin auf die Frage, ob die Kinowerkstatt dort eine Heimat finden wird. Dafür sei nie Geld in den Haushalt eingestellt worden. Man merkte der Dame die Enttäuschung an, die schon eine Menge Kultur in die Räume einziehen sah. Auch die Musikschule komme „primär“ in die ehemalige JVA. Lediglich deren Verwaltung werde in die Baumwollspinnerei einziehen. Laut Baufachmann Ruck sei das diskutierte Nebeneinander von Kino, Tanz- und Musikschule wegen „einer Schwäche der Schallübertragung“ nie „unproblematisch“ gewesen. Was ist nun mit dem Rooftop-Café, auf das viele Besucher schon gespannt waren? Daraus wird vorerst nichts, auch wenn die Fenster schöne Blicke auf die City freigeben. Einen Kaffee nach dem Besuch wird es also kaum geben. Mit etwas Glück einen kleinen Museums-Shop. Schließlich soll ins Gebäude nicht irgendwelche Kunst einziehen, sondern Gemälde von Albert Weisgerber, dem berühmten Sohn der Stadt.

„An den Fassaden entlang werden die Büros angeordnet, die damit gut zu belüften und zu beleuchten sind“, beschreibt Ruck die Zukunft, „in die Mitte kommen die Bilder, die keinem Tageslicht ausgesetzt werden sollen.“ Kunst wird so „zentralisiert“ und über drei Etagen zu sehen sein. Anni Ochs, die sich das Ergebnis per Spezialbrille in der virtuellen Realität anschaute, zeigte sich ziemlich beeindruckt: „Da kann man ja jeden Pinselstrich sehen“, staunt die 84-Jährige. Ihr Enkel Marcel erklärt der alten Dame die Sichtachsen. Er hat mit seinem Team der Firma abat+ in rund 120 Stunden Detailarbeit dafür gesorgt, dass die Gäste vom Sonntag auf der Baustelle was zu gucken haben und sich aufs künftige Ergebnis freuen können. „Super“ findet die Oma die Aussichten einer Neuen Baumwollspinnerei und, dass „die Räume alle schön angeordnet“ seien. Sie war bisher noch nie in dem Gebäude. Was sie jetzt schon vermisst? Einen Aufzug. Florian Jung verweist auf den Lastenaufzug und einen bereits vorinstallierten Fahrstuhl, der später gehandicapte Besucher in die oberen Etagen bringen soll.

Wie stellt sich die Stadtverwaltung die Regelung mit den Öffnungszeiten des Museums vor, wenn doch dort auch die Verwaltung ihren Arbeitsplatz hat? Das müsse laut OB noch mit der Albert-Weisgerber-Stifung abgestimmt werden. Und da nicht immer alle Bilder des Künstlers gleichzeitig gezeigt werden könnten, kriegt der „Rest“ ein eigenes Depot. Für die Archivierung müsse ein eigenes Konzept erstellt werden.

Einige Besucher wollten wissen, inwieweit die alte Bausubstanz erhalten bleibt. „Die Fenster müssen raus“, so Ruck, der darauf verweist, dass später Alu-Fenster verbaut werden. Die eisernen, mit Nieten versehenen Säulen im zweiten Geschoss bleiben. Hier sehe man laut Ruck noch das meiste vom Originalzustand. Er ging kurz auf die wechselhafte Historie ein. Als Baumwollspinnerei 1885 gebaut, wurde sie später von der Bundeswehr als Lazarettdepot genutzt. 2011 schloss die Stadt einen Vertrag mit Investor Werner Deller. Erst zwei Jahre später begannen die Baumaßnahmen, die kurz danach wieder gestoppt wurden. „Das Dach ist gemacht, und es gibt auch schon viele statische Ertüchtigungen, die man nicht sieht“, wies Ruck immerhin auf kleine Baufortschritte hin. OB Ulli Meyer ermutigte die Besucher, sich per Video oder VR-Brille auf die Zukunft an diesem Platz einzulassen: „Sie werden sehen, wie das Museum in Einheit mit den modernen Büros funktionieren kann und welchen Reiz das haben wird“.

St.Ingberts Baudirektor Martin Ruck und Oberbürgermeister Ulli Meyer (links) erläuterten den Besuchern die Pläne. Foto: Cornelia Jung

Marcel Ochs von abat+ zeigt seiner Oma Anni per VR-Brille, wie die Baumwollspinnerei einmal aussehen wird. Foto: Cornelia Jung

Von der Baumwollspinnerei hat man einen schönen Blick auf die Innenstadt mit Engelberts- und Josefskirche. Foto: Cornelia Jung