Ausstellung in St. Ingbert : „Farbe geht immer“ in der „Galerie mit Herz“

Doris Tabillion (links) und Margit Bauer (rechts), jeweils neben ihren Werken. Foto: Brigitte Quack

St Ingbert Die St.Ingberter Künstlerin Doris Tabillion und ihre Maler-Kollegin Margit Bauer aus Ottweiler zeigen derzeit einige ihrer neusten Werke.

Zwei Wochen vor der geplanten Eröffnung bekam auch die St.Ingberter Galeristin Doris Tabillion die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren: Die drei vorgesehenen Ausstellerinnen sagten ihre Teilnahme aus verschiedenen Gründen ab - der Ausfall einer Vernissage aus Infektionsschutzgründen war einer davon. Doch die Galeristin und Künstlerin, die vielen durch ihre imposanten Gemälde, ihre ideenreichen Tonplastiken und ihre gewagten Hutkreationen bekannt ist, hatte schon bald einen Plan B bereit. Sie selbst war in letzter Zeit so aktiv, dass sie ihre eigenen neuen Gemälde zeigen konnte. Doch damit nicht genug. Alsbald war ihre saarländische Künstlerkollegin Margit Bauer mit im Boot, so dass die Ausstellung „Farbe geht immer“ eröffnet werden konnte. Ohne Vernissage natürlich, wie es die angespannte pandemische Lage erfordert.

Flexibel und kreativ sind sie schließlich beide und zudem offen und spontan, was sich auch immer wieder in ihrer Kunst offenbart. So präsentiert Doris Tabillion neben farbkräftigen Resin-Gemälden – genau, diese Technik mit Resinharz, welche die Farben leuchten lässt – auch Werke in zarter, zurückhaltender Farbigkeit. Beispielsweise Landschaften, die sehr ruhig und meditativ einherkommen. „Da ich nicht reisen kann, male ich mir meine Landschaften einfach selbst“, erklärt Tabillion augenzwinkernd. Und dass ihr das Malen ebendieser Werke sehr viel Kraft gebe. Und in der Tat verströmen diese aus zahlreichen Farbschichten komponierten Gemälde eine große Ruhe, die zum Innehalten und visionären Denken animiert. Zu sehen sind auch abstrakte Gemälde unterschiedlicher Manier sowie ein aussagestarkes Tiergemälde in Acryl auf Papier, das eine neue thematische Richtung in ihrer Malerei einläutet, wie sie sagt.

Tiere bevölkern auch einige der farbintensiven Gemälde von Margit Bauer. Doch diese sind stets eingebettet in größere thematische Zusammenhänge. Denn die Künstlerin, Kunsttherapeutin und Inhaberin des „Atelier Balance“ in Ottweiler arbeitet sowohl in Bezug auf Gestaltung, als auch im Ausdrucksgehalt sehr vielschichtig. Sie bettet sozial- und zeitkritische, aber auch persönliche Themen in sehr komplexe Hintergründe ein. Diese werden vorab ganz experimentell und intuitiv gearbeitet, mit Rost und diversen Spachtelmassen, bevor das Motiv in vielen Schichten und Arbeitsgängen integriert wird. Dabei kann es sich um abstrakte Themen wie in der Serie „Geben und Nehmen“ handeln oder um Landschaften, die in expressionistische Manier verschiedene Ansichten in einer bunt gefächerten Bildwelt vereinen. Mit großer Perfektion setzt sie Frauenköpfe und -körper in Szene oder verbildlicht beispielsweise das Recht auf Kindheit und Bildung in einer gleichnamigen Serie.

Margit Bauer ist eine sehr vielseitige Künstlerin, die sich wie ihre St. Ingberter Künstlerfreundin in verschiedenen Techniken und Bereichen der Bildenden Kunst bestens auskennt und in ihren Arbeiten stets für Überraschungen gut ist. Dabei sind sie beide Malerinnen stets dem Positiven auf der Spur und auf der Suche nach den Dingen, die das Leben ein wenig leichter und schöner machen.