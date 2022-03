Roger Graff, Alexander Traub und Brigitte Rüdiger zeigen ihre Werke : Neue Ausstellung in der „Galerie mit Herz“

Roger Graff, Doris Tabillion, Alexander Traub und Brigitte Rüdiger präsentieren ihre Werke. Foto: Brigitte Quack/Picasa

St Ingbert Ab 12. März zeigen Roger Graff, Alexander Traub und Brigitte Rüdiger ihre Werke in St. Ingbert.

Doris Tabillion freut sich, dass sie kommenden Samstag, 12. März, endlich wieder zur Vernissage einer neuen Gemeinschaftsausstellung einladen kann. Sicher, es gelten die aktuellen Corona-Regeln, aber immerhin ist es ein Schritt in Richtung Normalität, der von einer Neuerung begleitet wird. „Den Kunstraum habe ich umbenannt in ‚Galerie mit Herz‘, erzählt die quirlige St.Ingberter Künstlerin und Galeristin augenzwinkernd. So liegt ihr die neue Ausstellung mit drei Mitgliedern des Kunstkreises Kusel ebenso am Herzen wie alles, was mit Kunst zu tun hat. „Denn Kunst ist Balsam für die Seele“.

Und dieses Mal sorgen Brigitte Rüdiger, Roger Graff und Alexander Traub für den wohligen Seelenbalsam in Form von Gemälden und Fotografien ganz unterschiedlicher Natur. Schon im Treppenhaus nehmen die Fantasiebilder Brigitte Rüdigers mit ihren feinen Liniengespinsten und den expressiven Farben die Besucher in Empfang. Sie wirken ornamental, sehr bewegt, fast schwebend und dabei auf ansprechende Weise organisch. „Seelenbilder“ nennt sie die Malerin, die diese Acrylgemälde stets nach eigenen Skizzen ohne jedweden gegenständlichen Bezug fertigt. Rein aus der Intuition gestaltet sie grob gefertigte Skizzen formal und farbig aus, wobei die mit feinen bis feinsten Pinseln aufgetragene Farbe als Ausdrucksträger, als Vermittler von Stimmungen und Gefühlen fungiert. Auch in den gegenständlichen Aquarellen von Alexander Traub spielt die Farbe eine übergeordnete Rolle. Eher untypisch für Aquarellmalerei ist bei ihm der Einsatz intensiv leuchtender vielfach frei gesetzter Farben in ausschnitthaften, lebendig wirkenden, Szenerien. Frei nach dem Motto „Richtig ist nicht wichtig“ orientiert er sich nicht am realen Vorbild, sondern an Stimmungen und am Spiel des Lichtes. Dabei spielen auch Farb- und Helldunkelkontraste eine große Rolle, denn sie verleihen seinen Aquarellen eine ganz besondere Expressivität, die spontan anspricht.

Während Alexander Traub sich ausschließlich und mit großer Leidenschaft der Aquarellmalerei widmet, möchte sich Roger Graff nicht festlegen. Er liebt es, in unterschiedlichen Techniken zu experimentieren, mit Materialien, Bildgründen, Farben und Formen zu spielen. So hat er neben kleinen, feinen Holzskulpturen experimentelle Fotografien mitgebracht, in denen sich eigene Aufnahmen spiegeln oder überlagern und kompakte neue Bildwelten kreieren. Seine Gemälde sind abstrakt und von Farbe durchtränkt, die Graff mit den unterschiedlichsten Malwerkzeugen wie Spachtel, Pinsel und seinen Händen aufträgt. Inspiriert sind sie von Gefühlen und Gedanken, die er sehr facettenreich in Form und Farbe übersetzt.