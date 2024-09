Ausstellung im Rathaus St. Ingbert Tolle Fotografien wurden meisterlich gemalt

Herausgekommen ist eine als Wanderausstellung konzipierte Bilderschau mit einer großen Bandbreite. Den meisterhaften Fotografien sind Malereien in verschiedenen Stilrichtungen zur Seite gestellt. Da gibt es expressive, in leuchtenden Farben auf die Leinwand gebrachte Acrylgemälde, die das Motiv mal nah am Vorbild, mal freier in unterschiedlicher Art interpretieren. Allen voran Margit Daut, die mit mehreren Werken vertreten ist - unter anderem mit einer Umsetzung von Joachim Schmitts „Himmelsauge“. Hier übersteigert sie die Dramatik der noch verhalten, aber doch schon hoffnungsvoll durch die dunkle Wolkendecke scheinenden Sonnenstrahlen in eine kleine Farbexplosion in Acryl auf Leinwand. In einem weiteren Werk greift sie den spitzfindigen Humor in Theresia Müllers Fotografie „Nachhilfe“ auf und kehrt ihn um. Aus der Tomate, der ein roter Pinsel offensichtlich zur Reife verhelfen soll, macht sie eine rote Frucht, deren Reifeprozess mithilfe grüner Farbe optisch umgekehrt wird. Liesel Brüll hingegen lässt die von Gerhard Grimm abgelichtete Iris zu einer bildfüllenden floralen Farbimpression auf der Leinwand mutieren, während Gudrun Anna dem imposanten, schwarzweißen Wüstenfoto von Klaus Wessela farbiges Leben einverleibt. Doch es gibt auch leisere Werke wie etwa Karin Hartmanns Umsetzung von Steffen Jungs ausdrucksstarker Aufnahme von „Herr K“: In vier Variationen gibt sie die Stimmung des desolat und verloren wirkenden Mannes mit Hut gekonnt und ausdrucksstark wieder.