Ausstellung in St. Ingbert : Neue Ausstellung im „Kunstraum Doris T.“

St Ingbert „Ruhe und Bewegung“ ist der Titel dieser sehenswerten Bilderschau mit Werken von Sabine Franke und Hartmut Köhl.

Ja, genau: Der St. Ingberter Kunsterzieher und seine Frau sind beide vom Fach: Er unterrichtete an Realschule und Gymnasium in unserer Stadt, sie tat das in Nordrhein-Westfalen. Beide sind nicht nur als Kunstlehrer, sondern auch als freie Künstler sehr erfahren und versiert, kennen sich bestens mit realistischer und abstrakter Malerei aus. So nehmen sie sich die Freiheit, ihre Maltechnik ganz individuell der eigenen Seh- und Wahrnehmungsweise anzupassen, wie diese Ausstellung einmal mehr vor Augen führt.

Zu sehen sind um die 30 Gemälde, die vorwiegend aus den letzten Jahren stammen und alle von einem intensiven Farberleben künden. Doch sie führen auch die jeweils individuelle Bildsprache klar vor Augen. Denn Hartmut Köhl, in dessen ornamental wirkenden Bildern Linien und geometrisch anmutende Formen noch immer eine übergeordnete Rolle spielen, setzt die Farben homogen. Sie sind durchgehend im jeweils gleichbleibenden Farbton gehalten und binden die Darstellung der Fläche ein. Nur ab und an ordnet er seine geometrisch-abstrakten Bildformen perspektivisch so an, dass die Illusion von Tiefenräumlichkeit entsteht. Das seien Arbeiten seiner neuen Serie, erklärt der Kunsterzieher, der wie seine Frau wechselweise in St. Ingbert und Krefeld arbeitet.