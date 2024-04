Ausstellung in St. Ingbert Erste Ausstellung im „Peter Gross Atrium“

Zu sehen sind im unteren Flur die imposanten Werke von Vera Loos aus Saarbrücken, die den Menschen als kleines Wesen verloren in einer übermächtigen, in Form und Farbe reduzierten Naturumgebung zeigen. Ebenfalls aus Saarbrücken kommt die Kosmopolitin Anne-Marie Stöhr mit ihren gestisch abstrahierten Gemälden. In den Fluren oben geht es dann weiter mit der aus Russland stammenden Marina Wittemann. Ihre raumgreifende Objektkunst aus Recycling- und Baumaterialien ist sehr farbenfroh und offenbart eine riesige Kreativität und Experimentierfreude. Die Freude am Experimentieren war es auch, die den Bexbacher Architekten Peter Köcher dazu brachte, aus Konstruktionsplänen ästhetisch ansprechende Wandobjekte mit metallisch wirkenden Oberflächen zu kreieren. Im weiteren Verlauf der Ausstellung sind die beeindruckenden Großaufnahmen von Fundstücken am Strand des Fotografen Johannes Höller zu sehen. Des Weiteren zeigt die gebürtige Saarländerin Carmine Jako ausdrucksstarke, komplexe Collagen aus Altpapier und anderen Fundstücken rund um die Themen Weltraum, Himmelskörper und Götter. Und wir begegnen den farbintensiven, geometrischen Arbeiten von Luc Paulus aus Petite-Rosselle. Last but not least runden die zeichenhaften Werke von Retro23, alias Alex Hoffmann, mit ihrem Humor und ihren comichaften Verweisen diese Ausstellung zu einer gelungenen, vielgestaltigen Kunstpräsentation ab.