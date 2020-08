Malteser St. Ingbert : Auf vier Pfoten gegen die Einsamkeit

St. Ingbert Die vierte Ausbildungsrunde des Malteser Hundebesuchsdienstes ist gestartet.

Cody, Alfred, Tammy und ihre Teammitglieder konnten es kaum abwarten – Anfang Juli startete die neue und vierte Ausbildungsrunde des Malteser Hundebesuchsdienstes. Ursprünglich sollten die zehn Hunde mit ihren engagierten Frauchen und Herrchen bereits im März mit dem Training für Besuche in Seniorenheimen beginnen, diese Pläne wurden jedoch von Corona durchkreuzt.

Nun findet die umfassende Schulung für Mensch und Hund, die in dieser Runde von der „Deutschen Postcode Lotterie“ und der Deutschen Stiftung für Demenzerkrankte gefördert wird, unter strengen Hygiene-Richtlinien statt. Viele Trainingseinheiten werden nach draußen oder in eigens dafür vorbereitete Räume verlagert. Außerdem üben die Teilnehmenden, wie sie trotz Abstandsregeln, emotionale Nähe geben können.

„Es ist alles ein bisschen anders in dieser Ausbildungsrunde“, erklärt Gisela Arenth, ehrenamtliche Leiterin des Malteser-Hundebesuchsdienstes in St. Ingbert. „Der organisatorische Aufwand ist um einiges größer und wir sensibilisieren die Ehrenamtlichen für eine neue Form der Zuwendung unter Kontakteinschränkungen. Die von uns besuchten Senioren gehören alle der Risikogruppe an, daher ist das Thema sehr wichtig.“