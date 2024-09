Ortsrat St. Ingbert-Mitte Der Ortsrat will sich stärker um die Innenstadt in St. Ingbert kümmern

Den Arbeitsgemeinschaften werden zudem, wie von der CDU vorgeschlagen, durch den einstimmigen Beschluss des Ortsrates ganz konkrete Aufgaben zugeteilt, nicht zuletzt, um die eigentlichen Ortsratssitzungen zeitlich und organisatorisch zu entlasten. Die AGs können Vor-Ort-Termine anberaumen und darüber hinaus Verantwortliche in der Verwaltung, aber auch weitere Partner oder externe Experten hinzuziehen. Für die AGs wurden klare parlamentarische Regeln vereinbart, wie die neuen Gremien ihre Vorschläge in die Ortsratssitzungen einbringen sollen. Der jeweilige AG-Vorsitzende lädt die AG-Mitglieder in Absprache mit der Ortsvorsteherin sowie der Fachabteilung im Rathaus ein und informiert die übrigen Ortsratsmitglieder über den Termin sowie die Tagesordnung. In der Ortsratssitzung informiert der AG-Vorsitzende über das Meinungsbild zu den Sachfragen. Beschlüsse zu allen Themen trifft allerdings weiterhin alleine der gesamte Ortsrat – insofern unterscheiden sich diese AGs deutlich von den Ausschüssen des Stadtrates. Auch die Zusammensetzung der AGs hat der Ortsrat in seiner jüngsten Sitzung schon beschlossen. Es bleibt bei sieben Mitgliedern je Arbeitsgemeinschaft. Diese setzt sich so zusammen: CDU und SPD je zwei Mitglieder, AfD ein Mitglied sowie zwei Mitglieder von Grünen, Freien Wählern, Unabhängige und Familien-Partei, die je einen Sitz im Ortsrat Mitte haben. „Die Arbeitsgemeinschaft sollen für alle Mitglieder Im Ortsrat offen sein und niemanden ausschließen“, betonte Schmoll.