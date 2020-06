Stadtmarketing wird aktiv : St. Ingberter Wochenmarkt soll noch attraktiver werden

St. Ingbert Der St. Ingberter Wochenmarkt gehört zu den schönsten in der Region. Das Stadtmarketing hat sich jetzt noch einiges mehr einfallen lassen, um weitere Besucher zu diesem Angebot zu locken. Mittwochs und samstags ist der Marktplatz voll.

St. Ingberter und Gäste tummeln sich zwischen den Ständen. Zwischen regionalen Obst und Gemüse, Pflanzen, Brot, Fleisch und Wurst, Fisch, Biosphärenprodukten sowie Antipasti genießen die Besucher das Flair des Marktplatzes mit seinen hochwertigen Produkten. Märkte entwickeln sich weiter. Was früher dem Einkauf galt, ist heute Einkauf plus. Plus das bedeutet Kommunikation und Genuss. Entsprechend wird sich auch der Markt in St. Ingbert Stück für Stück weiter entwickeln, ohne jedoch auf das Besondere, das dieser in St. Ingbert mit sich bringt, zu verzichten.

Was genau den Wochenmarkt attraktiver machen soll, will das Stadtmarketing noch nicht verraten. Die Besucher sollen sich selbst in den nächsten Wochen selbst einen Eindruck verschaffen, heißt in der Pressemitteilung. Zunächst mittwochs von 9 bis 15 Uhr. Kulinarik, Regionales und Handgemachtes. Darunter kann sich jeder etwas vorstellen. Lassen Sie sich überraschen. Mit den neuen Angeboten soll auch den Schaustellern Rechnung getragen werden, die gerade in Corona-Zeiten keine Einnahmequellen haben. „Wir versuchen auf diese Weise eine Win-win-Situation zu schaffen, von der jeder profitieren kann. Wir erhöhen das Angebot auf dem Wochenmarkt und unterstützen gleichzeitig die Branchen und Unternehmen, die uns seit Jahren treu sind und ganz plötzlich schuldlos im Überlebenskampf stecken“, so die Leiterin des Stadtmarketings Julia Haberer-Settele.