Kneippverein Rohrbach : Neue Angebote beim Kneippverein Rohrbach

Rohrbach Der Kneippverein Rohrbach macht in den kommenden Wochen wieder Entspannungs-und Fitness-Angebote auch während der Ferien. Ein neuer Kursus Wassergymnastik beginnt ab Montag, 26. Juli, ab 19 Uhr im Hallenbad „das blau“ an.

Die nächste Thermalbadfahrt des Kneipp-Vereins Rohrbach findet am Dienstag, 3. August, statt und führt nach Bad Schönborn im Landkreis Karlsruhe in das Thermarium mit der größten Thermalwasserfläche im Südwesten Deutschlands. Auch ein Besuch in der Salzgrotte ist möglich. Die Abfahrt ist um 9.45 Uhr in Rohrbach, Haltestelle „Kirchhofstraße“ in der Spieser Straße, Rohrbach, falls die Sperrung zwischen Rohrbach und Spiesen aufgehoben ist. Vorher besteht Zusteigemöglichkeit in St. Ingbert um 9.30 Uhr an der Bushaltestelle Theodor-Heuss-Platz (Altes Hallenbad). Anmeldeschluss ist der 29. Juli.