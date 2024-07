Neues Unternehmen in St. Ingbert Digital-Versicherer: Schicker Neubau liefert Gründe für Gang ins Büro (mit Bildergalerie)

Neodigital – das klingt nach besonders neu, nach besonders modern. Tatsächlich beruht das Geschäftsmodell des frisch in St. Ingbert ansässigen Unternehmens darauf (die SZ berichtete), Prozesse in der Versicherungswelt so zu digitalisieren, dass sie schnell und effizient werden. Aber warum braucht ein hochmodernes junges Unternehmen ein vierstöckiges Bürohaus, wenn es doch als Vorreiter einer modernen Arbeitswelt insbesondere die Möglichkeit des Homeoffice als Option für jeden Mitarbeiter, für jede Mitarbeiterin, ganz selbstverständlich vorhält?