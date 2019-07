Graffiti : Nazi-Schmierereien am Mühlwald

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In der Nacht zum Samstag zwischen Mitternacht und 2 Uhr hat eine unbekannte Person in der Straße „Am Mühlwald“ in St. Ingbert an insgesamt 16 Örtlichkeiten Graffiti mit weißer Sprühfarbe an Mauern und Zäune von anliegenden Anwesen sowie auf den dortigen Gehweg gesprüht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unter anderem wurden ein Hakenkreuz sowie der Schriftzug „Mein Führer“ auf den Gehweg unmittelbar vor einer anliegenden Bäckerei gesprüht. Gegen den Täter wird nun auf Grund mehrerer Sachbeschädigungen sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Es entstand ein geschätzter Schaden in fünfstelliger Höhe. Das auf dem Gehweg befindliche Hakenkreuz wurde unkenntlich gemacht.