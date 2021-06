Naturpark Saar-Hunsrück empfiehlt Schlangenknöterich : Im Krieg sollte er den Spinat ersetzen

Info

Schlangenknöterich-Gazpacho: 250 Gramm Lauch, 150 Gramm Schalotten, 600 Gramm Kartoffeln, 100 Milliliter Pflanzenkernöl, ¼ Liter Weißwein, 1 Esslöffel Salz, zwei Esslöffel Honig, 100 Gramm Buchweizen, 100 Milliliter Pflanzenöl, 600 Gramm Schlangenknöterich/Sauerampfer. Lauch in Stücke schneiden, Schalotten schälen und in dünne Scheiben schneiden, Kartoffeln schälen und in zwei Zentimeter Stücke schneiden. Lauch in kochendem Wasser blanchieren, abschrecken und Blanchierwasser auffangen. Schalotten und Kartoffeln in Pflanzenöl andünsten, Blanchierwasser, Weißwein und Öl dazugeben, abkühlen lassen und mit Salz und Honig abschmecken. Buchweizenkörner ohne Öl in Pfanne rösten. Schlangenknöterich, Sauerampfer und blanchierten Lauch zum Kartoffel-Schalotten-Sud geben und mit Mixer zu einer sämigen Suppe pürieren. Durch ein Sieb absieben und 30 Minuten kalt stellen. Mit gerösteten Buchweizenkörnern oder als Topping mit gerösteten Schlangenknöterich-Samen und einem Schuss Pflanzenkernöl eiskalt servieren.

Schlangenknöterich-Wurzel-Gemüse: 100 Gramm Wurzeln des Schlangenknöterichs in feine Scheiben schneiden und über Nacht in reichlich Wasser legen. 200 Gramm Schlangenknöterichblätter in kochendem Wasser blanchieren, fein hacken und mit den Wurzeln, mit einer Zwiebel, einer Knoblauchzehe, einem halben Teelöffel gehackte Liebstöckel (Maggikraut), einem Esslöffel Pflanzenöl andünsten. Mit einem Esslöffel Mehl, 100 Milliliter Milch, Salz, Muskatnuss abbinden und Eigelb unterheben.

Grüne-Smoothies: Der Knöterich ist wenig aufdringlich und kann auch in größeren Mengen in Smoothies verwendet werden. Wegen des Oxalsäuregehaltes und den Gerbstoffen wird eine nicht zu häufige Zubereitung empfohlen.