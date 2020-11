Naturdenkmäler in St. Ingbert : Ein Einwanderer unter Naturschutz

Naturdenkmäler in St. Ingbert

Dieser alte und mächtige Tulpenbaum ist ein Naturdenkmal im Elstersteinpark in St. Ingbert. Foto: BeckerBredel

St. Ingbert Serie „Naturdenkmäler in der Region“: Der Tulpenbaum im St. Ingberter Elstersteinpark.

Einen Tulpenbaum kennen die wenigsten, und wäre der St. Ingberter Elstersteinpark nicht von örtlichen Industriellen als Ziergarten angelegt worden, würde es ihn auch heute in der Mittelstadt so nicht geben. Inzwischen ist der Tulpenbaum allerdings über die Jahrzehnte so prächtig geworden, dass ihn das Landesamt für Umweltschutz als Naturdenkmal anerkannt und unter Naturschutz gestellt hat.