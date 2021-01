Naturdenkmal in St. Ingbert : Dieser Baumriese steht schon seit 1860

St. Ingbert SZ-Serie zu Naturdenkmälern in unserer Region: Die mächtige Platane an den Arbeiterhäusern auf der Alten Schmelz.

Die Platane an den Arbeiterhäusern im Bereich der Alten Schmelz in St.Ingbert dürfte zu den mächtigsten Bäumen in der Region gehören. Wollte man aus dem Stamm einen Wohnzimmertisch fertigen, dann würde es genügen, eine Scheibe rauszusägen. „Wenn man das passende Wohnzimmer dazu hat“, scherzt der Eigentümer, der in der Zeitung nicht genannt werden wollte, mit uns aber über „sein“ Naturdenkmal sprach. Wer mit dem Audioguide durch die denkmalgeschützte Industriesiedlung geht, findet die Platane an Station 14. Hier erfährt der Besucher etwas über die Häuser. Die drei Langhäuser auf der Hangseite wurden demnach zu Beginn des 19. Jahrhunderts erbaut. Sie zeigten zwei für frühe Industriesiedlungen typische Merkmale: Das Zusammenfassen mehrerer Wohnungen zu einer Häuserzeile und die Gebäudeausrichtung parallel zum Hang. In jedem Haus befanden sich fünf oder sechs Wohnungen für Arbeiterfamilien, die in der nahen Eisenhütte schwere Arbeit hatten.