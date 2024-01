Fastnacht für Behinderte Top-Fastnacht für behinderte Menschen

Die Saarländische Narrenschau des Verbandes Saarländischer Karnevalsvereine (VSK) ist ein mehrstündiges Kappensitzungs-Programm, das aus allen Landkreisen und allen Karnevalsvereinen die besten Acts auf die Bühne bringt, um daraus eine Fernsehsendung zusammenzuschneiden. In dieser Session wurde sie erneut in der Alten Schmelz in St. Ingbert aufgezeichnet, mehrere Stunden Programm werden am Ende um gut die Hälfte für das Fernsehen gekürzt sein. Allerdings kann sich das Programm sehenlassen, die Stimmung, die Dekoration, die Qualität der Beiträge – hier geht es wirklich um ein Best Off der Saarländischen Fastnacht. Vor der Show am Sonntag steht eine Generalprobe am Samstag, wo auch schon alle Akteure im Einsatz sind, in den Vorjahren meist vor leerer Halle. Der VSK öffnete in diesem Jahr seine Probe für ganz besondere Gäste: für Menschen mit Behinderung. Auch die kamen aus Einrichtungen im ganzen Saarland und reisten am Samstag nach St. Ingbert, um live dabei zu sein, wenn die große Fernsehsitzung des VSK aufgezeichnet wird. Mit dabei waren Behinderte von Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt aus Dillingen, Wadern und Saarbrücken. Betreuerin Nicole Valentin sagte: „Unsere Leute haben sich seit Tagen darauf gefreut, viele erleben zum ersten Mal eine solche Sitzung hautnah mit. Diese Veranstaltungen sind sonst abends, da können sie nicht hin. Diesmal ist es am Tag, das können wir dann sehr gut organisieren.“