Kriminalität in St. Ingbert : Nächtlicher Raubüberfall in der Dudweilerstraße

St. Ingbert Am heutigen Mittwoch (8. Oktober) gegen 0.33 Uhr ist es in der Nähe des Kreisverkehrs Dudweilerstraße/Alleestraße/Im Oberen Werk in Ingbert-Mitte zu einem Raubüberfall gekommen. Zwei bislang unbekannte Täter hielten dort einen 58-jährigen Saarbrücker fest, während einer der beiden Täter die Geldbörse aus der Hosentasche des Geschädigten nahm.

Die Täter drohten dem Mann sogar mit dem Tod, sollte dieser die Polizei verständigen.

Das Opfer beschrieb einen der Täter als etwa 30-jährigen, 1,70 Meter großen Serben mit einer Schirmmütze. Bei dem zweiten Täter soll es sich um einen etwa 20-jährigen, 1,75 Meter großen, hochdeutsch sprechenden Mann, der ebenfalls eine Schirmmütze trug, gehandelt haben. Die Tat wurde erst mit deutlichem Zeitverzug bei der Polizei gemeldet, so dass die anschließenden Fahndungsmaßnahmen ohne Erfolg blieben.