Bergkapelle St. Ingbert Nachwuchs der Bergkapelle überzeugte

Die jungen Musiker konnten sich mit einem 21 Titel starken Programm sehen oder besser hören, lassen. Den Einstieg ins Konzert machte die von Jessica Weißenauer geleitete Starterband aus 20 Kindern mit dem „Star Wars Main Theme“ und dem Western-Titel „The Man from Snowy River“. Im Anschluss folgte ein Auftritt der Erwachsenen-Bläserklasse. Nach einer Infoveranstaltung mit Instrumentenkarussell im Frühjahr 2023, bei der Erwachsene jeden Alters die Möglichkeit hatten, verschiedene Blasinstrumente plus Schlagzeug auszuprobieren und Präferenzen zu äußern, üben die 42 Erwachsenen nun seit etwas mehr als einem Jahr wöchentlich mit den jeweiligen Lehrern und im Zwei-Wochen-Rhythmus im Orchesterverband unter der Leitung von Matthias Weißenauer. Die „älteren Semester“ konnten mit „Apollo 13“, dem „Theme from Jurassic Park“ und „Chariots of Fire“ überzeugen. An dieser Stelle wurde auch verraten, dass es auf Grund der großen Resonanz im nächsten Jahr eine Neuauflage der Erwachsenen-Bläserklasse geben wird.