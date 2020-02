HaNaZu, die Zweite : Die Narren blinkten wie ein Weihnachtsbaum

Hassel Der Hasseler Nachtumzug am Freitagabend war wieder eine große Attraktion. Viele Gruppen ließen den Stadtteil fröhlich leuchten.

„Wenn etwas zweimal stattfindet, dann ist es eine Tradition“, so lautet eine Redensart. Ein Spruch, der durchaus auch auf den Hasseler Nachtumzug (HaNaZu) zutrifft. Der närrische Lindwurm, der 2019 erstmals stattfand, weil die Resonanz des ursprünglichen Umzugs (HaFaZu) nicht mehr die erhoffte war und, weil die Mitbewerber aus Spiesen mit ihrer Parallelveranstaltung immer eine Nase weiter vorn lagen, wirkte am Freitagabend so, als hätte es ihn schon immer gegeben. „Wir rechnen mit etwa 800 Leuten“, hatte Albert Zitt, einer der Organisatoren, im Vorfeld gegenüber unserer Zeitung mitgeteilt.