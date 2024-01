Auf den Bahnstrecken durch St. Ingbert-Mitte und Rentrisch Bahn kündigt dreimonatige Nachtbauarbeiten an St. Ingberter Gleisen an – wie laut wird es für die Anwohner?

St Ingbert · In wenigen Tagen starten in St. Ingbert die Bauarbeiten für zwei Lärmschutzwände. Den aktiven Schallschutz lässt die Deutsche Bahn ab dem Bahnhof sowie an der Oberen Blieskasteler Straße errichten. Kleiner Wermutstropfen: Bis nach Ostern wird vor allem in der Nacht gearbeitet.

02.01.2024 , 14:53 Uhr

In wenigen Tagen beginnt in St. Ingbert der Bau einer Lärmschutzwand, die auch die Bahnstrecke entlang der Rentamtstraße einschließen wird. Foto: Manfred Schetting

Die Deutsche Bahn hält Wort. Und das sogar pünktlich. Unter anderem bei einer digitalen Bürgerbeteiligung im September 2022 hatte das Unternehmen den Bau von insgesamt fünf Lärmschutzwänden auf den Bahnstrecken durch St. Ingbert-Mitte und Rentrisch erläutert. Als voraussichtlicher Starttermin für den aktiven Schallschutz gegen den Bahnlärm wurde damals voraussichtlich der Januar 2024 genannt. Das „voraussichtlich“ kann man nun streichen und durch ein „tatsächlich“ ersetzen.