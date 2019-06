Christuskirche : „Der Heilige Geist wirkt in der Musik“

St. Ingbert Bei der „Nacht der Kirchen“ in der St. Ingberter Christuskirche herrschte mit vielen Ensembles eine betont lockere Atmosphäre.

Sonntagabend in der protestantischen Christuskirche. Das Gotteshaus in der Wolfsholstraße ist proppenvoll. Alle Sitzplätze sind schon lange vor Beginn der „Nacht der Kirchen“ besetzt. Auch die letzten herbeigeschafften Sitzmöglichkeiten sind bereits weg. Etliche Menschen kommen nach und müssen mit Stehplätzen Vorlieb nehmen. Andere stehen dicht bei dicht im Foyer, wo ein Büffet aufgebaut ist.

Eine lockere Stimmung herrscht. Manche haben Sektgläser mit in den Hauptraum genommen. In den hinteren Reihen regt sich stellenweise etwas Unmut darüber, dass durch die Unterhaltungen im Foyer ein Geräuschpegel entsteht, der Mühe machte, das Geschehen am Altar zu verfolgen. Mit „Der Heilige Geist wirkt in Pop, Blues, Jazz, Rock und in der Klassik“, hatte Pfarrer Fred Schneider-Mohr die Besucher der Veranstaltung begrüßt, die bis weit nach Mitternacht ging. Die Eröffnung oblag den Lokalmatadoren: Der leibniz|vocal|group. Dabei handelt es sich um ein erst seit vier Jahren bestehendes Ensemble (Leitung: Timo Uhrig) des Leibniz-Gymnasiums, das sich aus Schülern der Mittel- und Oberstufe sowie aus Ehemaligen zusammensetzt. Schon beim ersten Stück, dem Kyrie Eleison, schafften es die vorwiegend weiblichen Stimmen, volles Klangvolumen zu entfalten. Schnell brandete starker Applaus auf.