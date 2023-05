Reinhard Gehring ist tot Mit dem „Klowe“ fehlt fortan ein echter Zupacker

Seit 2009 arbeitete Reinhard Gehring in der Stadtverwaltung, zuerst in der Abteilung Zentrale Dienste, dann in der Wirtschaftsförderung. Im Jahr 2013 trat er offiziell seinen Rentenbeginn an. Doch ohne die Stadtverwaltung und den Kontakt mit Bürgern konnte und wollte er nicht seinen wohlverdienten Ruhestand genießen. Er übernahm die Arbeit in den Ortsverwaltungsstellen Rohrbach und Oberwürzbach. Geschätzt wurde er vor allem wegen seiner Hilfsbereitschaft und seinem unermüdlichen Engagement. Stets hatte er ein offenes Ohr, trug die Anliegen an die Verantwortlichen weiter und das unabhängig von Arbeits- und Öffnungszeiten.