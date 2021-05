Nachruf auf Ernst Schneider : St. Ingberter Journalist Ernst Schneider ist tot

St Ingbert Ernst „Erni“ Schneider ist tot. Der bekannte Journalist verstarb am 18. Mai. Schneider zählte 1948 zu den Mitbegründern der Europa Union; die deutsch-französische Freundschaft lag ihm dabei sehr am Herzen.

1964 gründete er das überregional bekannte Magazin „Der Beckerturm“. Die Illustrierte war lange Zeit die Kundenzeitschrift der Bierbrauerei Becker in St. Ingbert. Neben Berichten von Land und Leuten fanden die Leser aber auch Geschichtliches und Informationen über neue Entwicklungen. Von 1964 bis in die 90er Jahre war die Zeitschrift ein fest etabliertes Kundenmagazin. Nach seiner Pensionierung 1995 arbeitete er noch für die von Sohn Micha Schneider gegründete „Saar Revue“. Um die Welt ging ein Foto von 1981, auf dem Ernst Schneider ein Holzfässchen Becker Bier an Papst Johannes Paul II. überreichte.