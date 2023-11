Trauer um CDU-Politiker Engagement von Alfons Wirtz bleibt unvergessen

Wirtz habe es sich auch nicht nehmen lassen, bis ins hohe Alter die Ausstellungen in der Rathausgalerie zu eröffnen, wie die Stadt St. Ingbert in ihren Nachruf schreibt. Dabei habe er stets mit Überzeugung betont, dass St. Ingbert eine Stadt der Kunst, Kultur und Musik sei. In besonderem Maße hat er sich um die Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt Saint Herblain und deren Partnerstadt N`Diaganiao im Senegal sowie Radebeul verdient gemacht. Als gebürtiger Oberwürzbacher engagierte er sich über Jahrzehnte in vorbildlicher Weise in vielen Vereinen. So war er bis 2020 Vorsitzender des Heimatvereins Oberwürzbach, anschließend wurde er zu dessen Ehrenvorsitzenden ernannt.