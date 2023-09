Lesung Nachrichtenmann Andreas Wunn ist zu Gast beim Literaturforum

St Ingbert · Viele dürften ihn als Moderator und Leiter des ZDF-Morgenmagazins kennen: Am Sonntag, 10. September, 11 Uhr, ist Andreas Wunn zu Gast in St. Ingbert – aber in literarischer Mission. Auf Einladung des St. Ingberter Literaturforums stellt er in der Stadtbücherei seinen Debütroman „Saubere Zeiten“ vor.

07.09.2023, 13:56 Uhr

Andreas Wunn ist Autor und Journalist. Foto: Urban Zintel