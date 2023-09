DRK betont Besdeutung der Ersten Hilfe Laien-Ersthelfer retten Leben in St. Ingbert

Das Beispiel zeigt: Jeder Mensch helfen kann – es braucht nur ein bisschen Mut und Wissen. Das mit dem Erste-Hilfe-Kurs zum Führerschein erworbene Wissen gerät meist schnell in Vergessenheit. Deshalb bietet das Deutsche Rote Kreuz regelmäßig Kurse und Schulungen an, bei denen jeder sein Wissen auffrischen kann – in kurzer Zeit und mit wenig Aufwand. Warum das wichtig ist? Unfälle und Erkrankungen wie der Sekundentod können jeden Menschen treffen – auch wenn er noch so gesund ist. Erste Hilfe rettet in solchen Fällen das Leben.