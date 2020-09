Und schon wieder unerfreuliche News : Nach Corona-Tests weitere Infektionen festgestellt

St. Ingbert Dem Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises liegen seit Dienstag (29. September) die Ergebnisse der Corona-Testung am BBZ St. Ingbert vor. Insgesamt waren tags zuvor 103 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte abgestrichen worden.

Für die beiden besagten Personen sowie für die Mitschüler derselben Klasse wurde Quarantäne bis zum 8. Oktober angeordnet. Das Gleiche gilt für die Lehrkräfte, die zurzeit ermittelt werden, die in dieser Klasse vom 21. bis 24. September unterrichtet haben. Es wird geprüft, wer unter den bereits ermittelten Lehrkräften ggf. länger in Quarantäne bleiben muss und ob weitere Lehrkräfte hinzukommen. Hintergrund: Das Gesundheitsamt hatte am 24. September über zwei auf das Corona-Virus positiv getesteten Schüler/innen am BBZ St. Ingbert informiert. Daraufhin ordnete das Amt Quarantänen bis 5. Oktober an und legte den Testtag fest.