Nabu-Camp in St. Ingbert Nabu veranstaltet Naturcamp für Kinder und Jugendliche

Genau deshalb findet in diesem Jahr vom 29. Juli bis 1. August in Rohrbach ein Naju-Camp statt. Naju steht für Naturschutzjugend im Nabu. Wie wichtig es für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist, Natur in der Gruppe Gleichaltriger zu erleben, ist unumstritten, so die Organisatoren des Camps. Unter Anleitung eines Teams aus Betreuern und Betreuerinnen sowie Naturpädagogen werden die jungen Menschen an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen, die nicht nur Spaß machen, sondern auch das Bewusstsein für die Umwelt schärfen. „Wir sind fest davon überzeugt, dass Naturcamps einen wichtigen Beitrag zur ganzheitlichen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen leisten können,“ ergänzt Helmut Graf, der das Camp mitorganisiert. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher ist eine frühzeitige Anmeldung ratsam. Eine Teilnahmegebühr in Höhe von 60 Euro wird erhoben, diese kann jedoch reduziert werden oder im Einzelfall ganz entfallen.