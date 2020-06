Entdeckungstour beim Nabu St. Ingbert : Pflanzen und Tagfalter mögen St. Ingberts Waldwiesen

Auch ein solches „Weißbindiges Wiesenvögelchen“ kann man auf der Tour durch Wiesen und Wälder in St. Ingbert entdecken. Foto: Barbara Böhme

St. Ingbert Waldwiesen waren noch am Anfang des 20. Jahrhunderts prägende Bestandteile der Landschaft bei St. Ingbert und den umgebenden Dörfern. Wasserreiche Bäche begrenzten oder durchflossen sie. Das Grünland wurde extensiv genutzt, nur wenig entwässert und speicherte in seinem Boden große Mengen Regenwasser.

Damit bot es ideale Voraussetzungen für das Aufwachsen einer Vielfalt von Gräsern und Kräutern. Ebenso war es Biotop für vielerlei Insekten, darunter seltene Schmetterlinge und zahllose weitere Tierarten die speziell an den Lebensraumtyp Waldwiese angepasst waren. Der Reichtum an Insekten machte sie zum Jagdrevier für viele in den umliegenden Wäldern lebende Fledermäuse, Eulen und Greifvögel.