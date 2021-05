Nabu St. Ingbert : Mit dem Nabu auf der Spur der kleinen Krabbler

St Ingbert Am kommenden Samstag, 29. Mai, findet eine Käferwanderung des Naturschutzbundes (Nabu) St. Ingbert statt. Käfer sind mit weltweit mehr als 300 000 wissenschaftlich beschriebenen Arten die größte Ordnung im Tierreich.

Doch kaum jemand kennt mehr als eine Handvoll von ihnen. Bei der etwa zweistündigen Wanderung werden sie gesucht, die Arten und ihre Lebensräume besprochen. Wer möchte, kann ein leeres Glas mit Deckel zum Betrachten der gesammelten Käfer mitbringen. Der erfahrene Käferspezialist Martin Lillig nimmt die Teilnehmer mit auf eine Entdeckungstour in die Wiesen am Stockweiherbach in Hassel.

Daher ist eine Anmeldung per E-Mail erforderlich: info@nabu-st-ingbert.de. Treffpunkt ist am Samstag, 29. Mai, um 14 Uhr in der Straße Am Stockland 12 in Hassel.