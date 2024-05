Feier im Hirschental in Oberwürzbach Fest des Musikvereins war ein lebhafter Treffpunkt

Die beiden Orchester haben denselben Dirigenten und werden durch andere Musiker verstärkt. Die Stimmung ist mehr als ausgelassen. „Es war richtig viel Betrieb heute. Genau wie im letzten Jahr auch schon“, freut sich Richard Bauer. Der Kassierer des Gastgebers informiert unsere Zeitung über die Hintergründe der Traditionsveranstaltung. Belege für seine Aussage fanden sich nicht nur in den vollen Tisch- und Bankreihen, sondern auch auf dem gut besetzten Parkplatz an der Landstraße unterhalb der Festplatz-Lichtung. Das gute Wetter, welches insbesondere Wanderer und Radfahrer anzog, sorgte auch für einen anderen Umstand. „Wasser ging in rauen Mengen weg. Wir mussten schon auf Gläser statt kleiner Flaschen umstellen“, so Richard Bauer.