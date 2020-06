Sachbeschädigung an Autos : Mutwillige Kratzer an zwei Autos

Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Hassel/Rohrbach Zwischen Freitagnachmittag (29. Mai), 15 Uhr und Samstag, 11.30 Uhr, ist in der Luisenstraße in Hassel der am Fahrbahnrand abgestellte Citroen C 3 eines 73-Jährigen an beiden Türen der Fahrerseite verkratzt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei schließt einen Unfall als Ursache aus. Auf dem Lidl-Parkplatz in Rohrbach wurde am Samstagabend (30. Mai) zwischen 18.20 und 18.55 Uhr der graue Golf einer Frau mit mehreren Kratzern beschädigt. Hier beläuft sich der Schaden auf rund 1000 Euro.