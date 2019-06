Fest an Pfingsten : Die Stimmung schwappte von der Bühne

Rohrbach Der Musikverein Rohrbach feierte über Pfingsten sein traditionelle Hoffest am Jugendheim.

Etwas andere Wege beschritt der Musikverein Rohrbach am Pfingstwochenende mit seinem traditionellen Hoffest am Jugendheim. Die Veranstaltung, die ganz früher immer am Glashütter Weiher stattfand und seit sieben Jahren in der Jugendheimstraße zu Hause ist, fand am ersten Abend erstmals ohne Liveband statt. Wobei, nicht ganz: Zwar sorgte auf der Bühne keine Rock- oder Coverband für Stimmung. Doch eigentlich handelt es sich beim Großen Orchester des Musikvereins, das den Abend bestritt, ja auch um eine Band.