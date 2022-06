Musikverein Rohrbach : 50 Jahre Musikverein Rohrbach

Rohrbach Das Jubiläum wurde im Rahmen des traditionellen Pfingstfestes gefeiert.Und neben Reden und Ehrungen gab es natürlich eine Menge Musik.

„Mussig hat einem gefehlt“, blickte Ulli Meyer (CDU) am Freitagabend, als er beim Festkommers des Musikvereins Rohrbach sein Grußwort sprach, erleichtert auf die Corona-Zeit zurück. Der Oberbürgermeister zeigte sich erfreut darüber, dass der Verein nach den Corona-Lockerungen wieder aktiv werden kann. Immerhin hat er zwei harte Jahre hinter sich. Während der Pandemie gab es lediglich öffentliche Proben auf dem Marktplatz und die auch nur mit dem üblichen Abstand. Das Orchester feierte am Wochenende nicht nur sein 50-jähriges Jubiläum, sondern auch im Zelt am Jugendheim nach der Zwangspause wieder sein traditionelles Pfingstfest. Das, was Freude macht, müsse man auch wieder machen, meinte der Rathaus-Chef und überreichte dem Vorsitzenden Stefan Abel die Dankes-Urkunde der Stadt St. Ingbert.

Lisa Altmeyer und Aaron Klein oblag die Aufgabe, mittels einer alles anderen als trockenen Festrede „Die Geschichte der Blasmusik in Rohrbach“ Revue passieren zu lassen. So konnte man erfahren, dass die Anfänge bereits vor knapp 100 Jahren ihren Lauf nahmen. Der katholische Gesellenverein, die Keimzelle des Kolpingvereins mit dem man heute auch noch eng verbunden ist, stellte den Anfang dar. Später wurde daraus aus strategischen Gründen die Feuerwehrkapelle. Pfarrer Leo Köller trieb in den 70ern den Wunsch nach einer Musikgruppe um. Deshalb kam es am ersten Adventssonntag 1972 zur Gründung der Bläsergruppe Rohrbach, aus der ein Jahr später heutige Zusammenschluss wurde. 1974 wurde auch der Name auf Musikverein geändert. Ein weiteres Jahr später wurde die Jugendkapelle gegründet. 1992 wurde daraus das Jugendorchester. 2000 kommt die Schülergruppe hinzu. 2012 begann die Tradition des Pfingstfestes. Heute hat der Verein über 300 Mitglieder.