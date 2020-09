Freiluftkonzert in Rentrisch : Musikverein spielt gegen Corona an

Der Musikverein hatte am Samstag zum Open Air eingeladen. Es war das erste öffentliche Konzert seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Für Musiker und Publikum war es deshalb eine ganz besondere Veranstaltung. Foto: Cornelia Jung

Rentrisch Der MV Rentrisch hatte am Samstag zu seinem ersten Live-Konzert seit der Corona-Pandemie auf den „Dorffeschdplatz“ eingeladen. Nicht nur für die Musiker kam damit ein Stück Normalität zurück, sondern auch fürs Publikum.

Mal wieder live vor Publikum spielen und mit Applaus belohnt werden. All diese Wünsche erfüllte sich der Musikverein Rentrisch am vergangenen Samstag mit einem Open Air-Platzkonzert oberhalb des Schulhofes einfach selbst. Das Wetter war wie gemacht für solch eine Freiluftveranstaltung und die Kulisse, von Bäumen umringt, ließ die Gedanken fliegen und die Musik hatte jede Menge Raum, sich zu entfalten. Da hatten sogar die Besucher des TuS-Sportheims noch was davon.

Mit dem „Eighties Flashback“ wurden die Zuhörer in die 1980er Jahre mitgenommen. Titel wie „Thriller“,„Time after time“, „Eye of the tiger“ oder „Up where we belong“ zündeten direkt, ließen Beine wippen und Erinnerungen wach werden. Auftritte von Michael Jackson, Cindy Lauper, Survivor sowie Jennifer Warnes und Joe Cocker erschienen vor dem geistigen Auge und gingen mit dem Publikum auf Zeitreise, die noch länger hätte dauern können. Doch zurück ins Hier und Jetzt auf den Briis-Sous-Forge-Platz nach Rentrisch, wo sich ein Hit der Pointer Sisters anschloss. „I‘m so excited“ heißt auf gut saarländisch „Isch bin so uffagereschd“.

Auch die Moderatorin des Nachmittags und ihre Musikerkollegen waren „excited“ wegen des Auftritts, nachdem den Musikvereinen ab März mit Auftreten von Corona bescheinigt wurde, dass Musizieren gefährlich sei. In diesem Moment wurde dem Verein die musikalische Grundlage entzogen und es dauerte eine Weile, bis Alternativen gefunden waren. Noch sei nicht alles so wie früher, denn „mit der Satzkollegin in der Probe rätschen“ sei wegen des Abstandsgebots noch tabu und die Proben unter freiem Himmel sind derzeit in zweierlei Bedeutung „cool“. Wenn sich der Abend senkt, kann es nämlich in Rentrisch verdammt kalt werden.

Hier heißt es einfach, den Moment zu genießen. „One moment in time“ wurde nun also zu Gehör gebracht, ein Song, den wohl jeder kennt und den man nicht unbedingt gleich mit der Sommerolympiade 1988 in Seoul in Verbindung bringt, für den er geschrieben war. Apropos größter Sportwettbewerb 2020 in Tokio - auch er fiel in diesem Jahr dem Virus zum Opfer. Als kleinen Ersatz gab es dafür ein olympiareifes Trompetensolo. Noch ein paar Jahre zurück in der Zeitmaschine erschienen die Beatles, von denen viele Titel noch heute populär sind. Doch fürs „Best of“ entschied man sich beim Blasorchester, an diesem Abend unterstützt von der Band „noise enchantment“, für „Yesterday“ und „Obladi-Oblada“, bevor die Reise musikalisch von der britischen Insel nach Südamerika ging. Man würde es bei diesem Latin-Block schwer haben, corona-konform auf den Sitzen zu bleiben, hatte die Moderatorin angekündigt. Und die Interpretation der Gassenhauer wie „La Bamba“, „Oye como va“, „Tequila“ und „Vivir Mi vida“ hielten, was zuvor versprochen wurde. Auch mit Mundschutz machte das Mitsingen der Lieder Laune.

Opener der zweiten Halbzeit nach der Pause war „Seven Nation Army“, gefolgt von Totos „Africa“ – eben alls Titel, die Musikgeschichte mitgeschrieben haben. Mit „The sound of silence“ haben sich nicht nur Simon and Garfunkel unsterblich gemacht, mit diesem Stück erinnerte der Musikverein an seinen ehemaligen Vorsitzenden und Musikerkollegen Karl-Heinz Dewald, der in diesem Jahr gestorben ist. Und wer ihn kannte, wird während des Spiels des Musikvereins wohl automatisch seinen Blick nach links gewendet haben. Dorthin, wo sich nun der Kindergarten befindet, der vormals eine Grundschule war, an der Charly 25 Jahre als deren Rektor wirkte. Weiter ging es im Programm mit Melodien der Seefahrerband Santiano. Diese wurden vor allem für Gäste gespielt, die in diesem Jahr nicht ihren Urlaub am Meer machen konnten. Wasser, Wasser, überall Wasser, wenn auch nur in Noten, wurde angekündigt und vielleicht ist es ja auch „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ wieder möglich, größere Feste zu feiern, große Konzerte zu besuchen oder „...die Zeit ist reif...“, sich mit weniger Abstand wieder die Hände zu schütteln.