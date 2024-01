Konzert in der Oberwürzbachhalle Musikverein präsentiert „Reichenbrunner G'schichten“

Mit einem neuen Dirigenten an Bord, der seit September die musikalischen Fäden zieht, verspricht dieses Konzert eine Mischung aus Tradition und frischem Wind. Der neue Dirigent Thomas Finkler hat nicht nur den Taktstock übernommen, sondern auch einige eigene Kompositionen in petto. Finkler, der quasi aus den eigenen Reihen des Orchesters stammt, hat für dieses Konzert nicht nur den Musikverein, sondern auch das ganze Dorf unter die Lupe genommen. Die „Reichenbrunner G‘schichten“ versprechen, die Hörer mit auf eine emotionale Reise durch die Geschichte und Kultur von Reichenbrunn zu nehmen. Das Konzert findet am 21. Januar um 17 Uhr in der Oberwürzbachhalle statt. Der Eintritt ist frei – Spenden sind hochwillkommen.