Unterricht derzeit in Hassel SPD kritisiert überstürzten Umzug der städtischen Musikschule

Konkret findet der Unterricht derzeit in der alten Schule in Hassel (Schulstraße 14, Eingang: Ecke Schul-./Kettelerstraße) statt, wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage der SZ mitteilte. Dieser Standort stelle lernwillige Kinder und Familien, im Gegensatz zur zentralen Verortung in der Stadtmitte, vor große teilweise nicht zu überwindende Herausforderungen, so die SPD. Der Weg nach Hassel sei für die Schülerinnen und Schüler nur schwierig bis gar nicht mit dem ÖPNV zu überwinden. Auch mit dem Fahrrad ist die Strecke für viele nicht zu schaffen. Schülerinnen und Schüler der Musikschule seien damit zukünftig auf die Nutzung eines Autos sowie Fahrdienste der Eltern angewiesen und müssten zusätzlichen Fahrtzeiten in Kauf nehmen. Eine eigenständige Anfahrt der Kinder ist praktisch unmöglich. Dies werde aus Sicht der Sozialdemokraten dazu führen, dass insbesondere Kinder die Angebote der städtischen Musikschule nicht mehr nutzen können.