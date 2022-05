Forderung nach festangestellten Musiklehrern : SPD stärkt Musikschulen-Kritik der Grünen

Die Sozialdemokraten freuen sich, dass Grüne, Familien-Partei und die CDU-Ortsvorsteherin auf ihre Position bei der Musikschule einschwenken. Droht jetzt ein Koalitions-Streit im St. Ingberter Stadtrat?

St. Ingbert (red/schet) Die Ortsratsfraktion St. Ingbert Mitte von Bündnis 90/Die Grünen hat im Ortsrat St. Ingbert-Mitte vorgeschlagen, die Arbeitsbedingungen der Lehrerinnen und Lehrer der Musikschule St. Ingbert zu verbessern (wir berichteten). So sollen es nach Wunsch der Grünen mehr Festanstellungen geben. In der jüngsten Sitzung Ortsrat haben dem auch CDU und Familien-Partei zugestimmt, wie die SPD-Stadtratsfraktion in einer Pressemitteilung betont. Weiterhin kündigte die SPD an, sich im St. Ingberter Stadtrat für eine Lösung beim Thema „Musikschule“ einsetzen zu wollen.