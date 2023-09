Stadt St. Ingbert weist Kritik zurück Eins-zu-eins-Tausch der Musikschule in alte Schule in Hassel

Als böse Überraschung hatte der SPD-Ortsverein St. Ingbert in der vergangenen Woche in einer Pressemitteilung den Umstand bezeichnet, dass der Unterricht der städtischen Musikschule seit dem Ende der Sommerferien nicht mehr wie zuvor in der Ludwigschule in St. Ingbert-Mitte stattfindet, sondern in der alten Schule in Hassel. Hauptkritik der SPD: Die Informationen über diesen Umzug hätten die Beschäftigten, Eltern, Schülerinnen und Schüler sehr kurzfristig nur einige Tage vorher erhalten.