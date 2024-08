Umzug in ehemaliges Gefängnis Mit Pauken und Trompeten in neue Musikschule

In den Fluren riecht es nach Farbe und Wandverputz. Die schallabsorbierenden Tonnen, sogenannte Bassfallen, stehen verpackt in einem Raum. Im Kellergeschoss laufen letzte Arbeiten, ein Handwerker prüft, ob die Türen gut schließen. Die neue St. Ingberter Musikschule ist fertig, die Instrumente, unter ihnen mehrere Klaviere, ein Flügel und Schlagzeuge, ziehen dieser Tage aus Hassel in die neue Adresse in der Alten Bahnhofstraße direkt unter der Baumwollspinnerei.