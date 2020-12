Martin-Luther-Kirche St. Ingbert : Musikalische Adventsandacht

(red) Am Sonntag, 13. Dezember, findet um 17 Uhr eine musikalische Adventsandacht in der Martin-Luther-Kirche in St. Ingbert statt. Angela Bay (Violine), Gabi Szarvas (Violoncello) und Christoph Jakobi (Orgel) spielen Werke von Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach und Ludwig Boslet.

