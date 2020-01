Serie Musseen im Saarland und darüber hinaus : Sisi, Kelten und ein Blick ins Oldenburger Land

Der Eingang zur Oldenburg-Ausstellung. Hier wird das Fürstentum Birkenfeld unter die Lupe genommen. Foto: Melanie Mai

Birkenfeld Das Landesmuseum Birkenfeld hat viel zu bieten. Es führt in die Zeit der Kelten und Römern und hat sogar ein altes Klassenzimmer.

Selbach, Hirstein, Eiweiler, Bosen oder Schwarzenbach – das sind nur einige saarländische Orte, die sich auf einer historischen Karte im Landesmuseum Birkenfeld (Rheinland-Pfalz) finden. Aber warum? Als beim Wiener Kongress 1815 die Grenzen neu festgelegt wurden, musste Preußen einen Landstrich mit 20 000 Seelen an Oldenburg abgeben. So bekamen die Oldenburger das vorher nicht existente Fürstentum Birkenfeld, „das extra zu diesem Zweck zusammengebastelt wurde“, erklärt der Museumsverwalter Hisso von Selle. Dieses Fürstentum reichte von Schwarzenbach (heute Gemeinde Nonnweiler) bis nach Bundenbach. „Diese Fläche gehörte vorher zehn verschiedenen Landesherrn“, weiß von Selle.

Er steht inmitten der Oldenburg-Ausstellung, die das Museumsteam 2015 geschaffen hat. 90 000 Euro wurden damals investiert; das Geld kam vom Land, vom Landkreis, der Verbandsgemeinde, der Stadt und den Mitgliedern des Vereins für Heimatkunde im Landkreis Birkenfeld, der das Museum betreibt. Dieser Zuschuss ist aber eher die Ausnahme. In den regulären Betrieb des Museums „fließt kein Euro Steuergeld, wir arbeiten nur mit Ehrenamtlern“, betont von Selle. Dabei trügt der Name Landesmuseum, denn es werde keineswegs vom Land finanziert. Als der Großherzog von Oldenburg das Museum 1910 eröffnete – das imposante Gebäude wurde extra dafür gebaut –, hieß es schon Landesmuseum, damals betrieben vom Verein für Altertumskunde im Fürstentum Birkenfeld. Zwischendurch wurde es in Heimatmuseum umbenannt. Von Selle und seine Mitstreiter waren damit aber nicht glücklich: „Das klang so nach der Nähmaschine von Oma und dem Nachttopf von Opa; aber das Museum ist doch ganz anders gestrickt.“ Also entschieden sie sich vor ein paar Jahren wieder für den Namen Landesmuseum. Dieses beinhaltet neben den Ausstellungen auch eine Bibliothek mit 16 000 Druckschriften, CDs, Akten und Büchern, wie die dafür zuständige Isolde Krieger auflistet. Auch das Archiv befindet sich in dem Gebäude. „Unser Zeitungsarchiv ist vom Anfang der 1950er-Jahre lückenlos“, ist von Selle schon etwas stolz. Und wer noch weiter recherchieren wolle, dem steht vor allem Eberhard Stumm zur Seite: „Wir erstellen gerne Stammbäume, sofern uns Unterlagen vorliegen. Das ist kostenlos, wir freuen uns aber über eine Spende.“ Zu diesem Thema kommen Anfragen aus der ganzen Welt, erzählt Stumm. Er nimmt sich diesen gerne an: „Forschen macht Spaß, es bringt mich immer wieder auf neue Spuren.“

Auf einen Blick Öffnungszeiten: Das Museum in der Friedrich-August-Straße 17 in Birkenfeld (Rheinland-Pfalz) ist montags bis donnerstags jeweils von 10 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr, freitags von 10 bis 12 und von 14 bis 15 Uhr geöffnet. Von April bis Oktober ist es außerdem sonntags von 14 bis 17 Uhr offen. Preise: Erwachsene zahlen drei Euro, Kinder, Jugendliche einen Euro. Der Familien-Eintritt beträgt sechs Euro.

Auch unter den Besuchern des Museums sind immer mal wieder Menschen von weit her. Aus Brasilien oder den USA. Auch Besucher des Center-Parcs am Bostalsee sowie ganze Schulklassen schauten mal vorbei. Aber insgesamt sei die Resonanz „deprimierend“, wie von Selle sagt: „Zu uns kommen keine Busladungen voll; wir freuen uns aber über die etwa 2000 Besucher, die pro Jahr kommen“.

Aber zurück zur Oldenburg-Ausstellung: Dort ist ein Original-Zimmer aus dieser Zeit aufgebaut. Ein Empire-Sofa und ein Biedermeier-Tisch. Von Selle erzählt von einer Dame, die ihm ihre Möbel angeboten habe, weil ein Umzug bevorstand. „Ich bin bei solchen Angeboten erst mal vorsichtig“, sagt er. Doch als er die Couch, die Stühle und den Tisch sah, sagte er sofort: „Ich komme morgen mit dem Lkw.“ Die Puppen in diesem Zimmer, die stilgerecht ge-

kleidet sind, wurden übrigens von Saarländern angezogen: „Da arbeiten wir wunderbar mit dem Museum für Mode und Tracht in Nohfelden zusammen.“

Bevor es zur Dauerausstellung über die Kelten und Römer in der Region geht, gibt es noch einen Zwischenraum, der die Jahre zwischen der Kelten- und der Oldenburger Zeit behandelt. Dort findet sich unter anderem ein Modell der Frauenburg: schön anzusehen, „aber nicht ganz authentisch“. Eher realitätsnah sei da das Modell von Schloss Birkenfeld. Und die Aussage, die von Selle gerne den Besuchern erzählt: „Das bayerische Königshaus stammt aus Birkenfeld.“ Ein Stammbaum der Wittelsbacher, auf dem auch ein Bild von Kaiserin Elisabeth von Österreich zu sehen ist, soll das belegen.

Auf dem Weg zur Kelten-Ausstellung zeigt von Selle auf ein Dachgemälde. Dieses hing einst in der Kirche in Georg-Weierbach. Restauriert wurde es 1742, wann es gemalt wurde, kann von Selle nicht sagen. Jedenfalls wurde es 1929 aus der Kirche herausgerissen und dem Museum zur Verfügung gestellt. 1978 sei es restauriert worden und dabei so schön geworden, dass es die Georg-Weierbacher wieder haben wollten.

Die Ausstellung „Kelten und Römer“ ist zum Mitmachen gedacht. Vor allem die Kinder können dort Hand anlegen, Rätsel lösen oder sich auch als Kelten verkleiden und bei Aktionen Lederbeutel basteln. Gerne liest Josefine Eisenbrandt den Jungs und Mädels auch eine Geschichte aus „Der Herr des Ringwalls“ von Thomas Fritsch vor. Oder sie zeigt, wie Eisen hergestellt wurde. Oder auch Schmuck. So ist unter anderem eine Glasperlenkette aus dem ersten Jahrhundert vor Christi zu sehen, die in Steinberg-Deckenhardt gefunden wurde. Auch das Freisener Pferdchen steht in einer Glasvitrine. Allerdings nur eine Kopie, bedauert von Selle: „Das Original wurde beim Einbruch vor 30 Jahren gestohlen.“ Die Besucher sehen außerdem das Grab des Keltenfürsten von Siesbach oder einen Scheiterhaufen der Römer. Der neueste Fund im Museum aus dem Jahr 2017 ist für von Selle auch das Highlight: Ein römischer Gott aus dem zweiten oder dritten Jahrhundert nach Christi, gefunden in Hottenbach. Die Besonderheit liege darin, dass erstmals eine römische Götterfigur in unserer Region gefunden wurde, die aus Metall und nicht aus Ton hergestellt ist. Das Bedauerliche: Der Fund war so herausragend, dass er komplett ins Landesmuseum nach Trier ging. In Birkenfeld steht lediglich die Kopie.

Zu der rund 600 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche gehört auch ein historisches Klassenzimmer. Dort können vor allem die jungen Besucher mit Griffeln auf Schiefertafeln schreiben. „Oder gar mit Federn; das ist das Highlight für sie“, sagt Krieger. Auch in der Sütterlinschrift dürfen sie sich in den alten, hölzernen Schulbänken versuchen.

Immer wieder gibt es in dem Museum auch Sonderausstellungen. Derzeit in Arbeit: „Sammelsurium“. Bürger sind aufgerufen, ihre Sammelleidenschaften mit den Besuchern zu teilen. Von Selle weiß von einer Dame, die 1100 Eierbecher besitzt oder von einem Herrn mit 2000 Kreuzen. Dazu von Selle: „Es ist unglaublich, was die Menschen alles sammeln, das wollen wir zeigen.“

Der Stammbaum der Wittelsbacher soll zeigen: Das bayerische Königshaus stammt aus Birkenfeld, also auch Kaiserin Sisi von Österreich. Foto: Melanie Mai

Museumsverwalter Hisso von Selle ist stolz auf die Kopie dieses römischen Gottes, der bei Hottenbach gefunden wurde – der neueste Fund im Museum. Foto: Melanie Mai

Josefine Eisenbrandt führt auch gerne Schulklassen durch die Keltenausstellung. Dort ist unter anderem ein Rennofen zu sehen. Hier sehen die Besucher, wie Eisen hergestellt wurde. Foto: Melanie Mai

Eine Nachbildung des Mithras-Tempels Schwarzerden ist ebenfalls in Birkenfeld zu finden – in der Ausstellung über Kelten und Römer. Foto: Melanie Mai

Dieses Zimmer stammt aus der Oldenburger Zeit. Die Puppe trägt ein Kleid, das das Nohfeldener Museum für Mode und Tracht zur Verfügung gestellt hat. Foto: Melanie Mai

Isolde Krieger zeigt auf eine alte Tafel im historischen Schulzimmer, auf der noch ein Text in Sütterlin-Schrift zu lesen ist. Foto: Melanie Mai

Das Freisener Pferdchen ist nur eine Kopie. Das Original wurde gestohlen. Foto: Melanie Mai

Diese Glasperlenkette wurde in Steinberg-Deckenhardt gefunden. Foto: Melanie Mai